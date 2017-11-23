Туристы резко хлынули в Сочи

Доля пакетных туров в Сочи за 10 месяцев 2017 года увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 90 процентов. Об этом сообщает ТАСС.

На деловом завтраке перед открытием Международного туристского форума SIFT руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов прокомментировал: «В этом году пакетные туры расширяются по стране. По сравнению прошлым годом у нас усилилась конкуренция, это нормально. В этом году более 900 тысяч человек приехало только в Сочи по пакетным турам».

В летний сезон-2017 Сочи посетило более 2,9 миллиона туристов, а с начала текущего года по ноябрь общее число гостей составило более 5,5 миллиона человек.

Туры, включающие стоимость проживания, страховки, перелета и трансфера, становятся популярнее с каждым годом в связи с тем, что они дешевле индивидуальных и при этом надежнее, чем «дикий» отдых.

В Международном туристском форуме, который проводится в Сочи с 23 по 24 ноября, принимают участие 270 ведущих предприятий российской сферы туризма. В рамках мероприятия планируется проведение конгресса на тему «Ключевые стратегические направления развития, технологии и сервис во внутреннем и въездном туризме», а также двух тематических выставок и ознакомительных туров по культурно-деловым объектам города.