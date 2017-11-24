Бегство Плотницкого в Москву связали с «Черной пятницей»

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий уехал в Москву не из-за политического кризиса в Луганске, а из-за высоких скидок в магазинах российской столицы в «Черную пятницу». Такую версию выдвинули в сообществе «Другой Луганск» в соцсети «ВКонтакте».

«Что нам сообщают? Что Плотницкий со всей наличкой вылетел из Ростова в Москву, так? Ну так сегодня же Black Friday! Где еще, если не в Москве? Скупится и вернется, подарки всем раздавать будет на Новый год, да еще и бюджет республики пополнит!» — пошутили пользователи.

Житель Луганска Валерий Болдырев предположил, что Плотницкий первым делом купит в Москве новый телевизор. «Новую плазму в Москве по скидке отхватит, на Театралке (Театральная площадь, центральная в Луганске — прим. «Ленты.ру») к Новому году установит, в подарок жителям города», — сказал он.

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Глава ЛНР Игорь Плотницкий выехал из Луганска 23 ноября. Согласно первоначальным данным, территорию республики он покинул на автомобиле. Позже писатель и политрук Захар Прилепин сообщил, что Плотницкий прилетел в Москву из Ростова-на-Дону. «Вот только что прилетел. Экономкласс, зашел в автобус вместе со всеми, вышел из автобуса. С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Все для новой жизни», — написал он.

В России «Черная пятница» ежегодно проходит с 2013 года. В ней участвуют порядка 500 торговых сетей и интернет-магазинов, покупатели могут приобрести со скидками бытовую технику, электронику, одежду, ювелирные украшения, часы, косметику и другие товары. В 2017 году акция приходится на 24 ноября.