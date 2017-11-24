Усмиривший буйного мигранта французский полицейский сел в тюрьму

Французский полицейский приговорен к шести месяцам тюрьмы за пощечину мигранту. Об этом сообщает BFMTV.

Летом прошлого года страж порядка привел беженца из центра содержания рядом с Кале в суд. Находясь в помещении, полицейский влепил своему подопечному пощечину на глазах одного из клерков. Его свидетельские показания и стали основой для обвинительного заключения в отношении полицейского.

Защита сотрудника правоохранительных органов утверждала, что удар был нанесен лишь с целью привести мигранта в чувство: беженец заметно нервничал, постоянно вскакивал с места и размахивал руками у лица стража порядка.

Однако суд принял сторону обвинения. Бывший полицейский также не сможет в течение пяти лет владеть оружием и на протяжении двух лет занимать должности на государственной службе.

В качестве отягчающего обстоятельства суд принял во внимание, что офицер уже был осужден условно за насилие в отношении своей сожительницы.