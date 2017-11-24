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Шведские церковники отказались считать Бога мужчиной

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Церковь Швеции теперь будет использовать гендерно-нейтральные слова, говоря о Боге. Об этом сообщает Associated Press.

Церковники внесли поправки в правила ведения служб и убрали оттуда слова «Он» и «Господь» (Lord). Использовать слово «Бог» (God) разрешается.

Решение было принято 23 ноября на собрании Церковного собора — высшего законодательного органа Церкви Швеции, состоящего из 251 человека. Оно вступит в силу 20 мая, в День Святой Троицы.

Глава Церкви Швеции, архиепископ Уппсалы и доктор теологии Антье Якелен заявила, что подобные предложения обсуждались еще в 1986 году. «С точки зрения теологии, мы знаем, что Бог выше наших представлений о поле, он не человек», — отметила она.

Однако изменение в правилах богослужения понравилось не всем шведским теологам. Профессор теологии Лундского университета Кристер Палмблад (Christer Pahlmblad) заявил, что решение подрывает доктрину Святой Троицы и связь с другими христианскими церквями. «То, что Церковь Швеции теперь считают церковью, которая не уважает общепринятое теологическое знание — не слишком умный шаг», — сокрушается профессор.

С октября 2005 года Русская православная церковь приостановила двусторонние отношения с Церковью Швеции из-за решения скандинавских священников благословлять гомосексуальные браки.

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