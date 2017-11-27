Мужчина сжег жену и троих малолетних детей в Томской области

В Томской области мужчина сжег жену и троих дочерей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Следствие установило, что вечером 26 ноября в поселке Маркелово Шегарского района между семейной парой вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина облил жену легковоспламеняющейся жидкостью. Из-за начавшегося пожара 28-летняя женщина погибла, также от огня скончались три девочки — 1, 5 и 6 лет.

Подозреваемый и находившаяся в доме гостья попали в больницу с ожогами, их состояние оценивается как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом».