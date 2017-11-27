Материнский капитал получили 8,5 миллиона семей

За время действия программы материнского капитала государственный сертификат получили 8,5 миллиона российских семей. Об этом сообщается в пресс-релизе Пенсионного фонда России.

Улучшение жилищных условий остается самым популярным направлением использования материнского капитала. Благодаря материнскому капиталу это смогли сделать более пяти миллионов семей, отмечается в сообщении Пенсионного фонда.

Из этого количества 3,2 миллиона семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще более 1,8 миллиона улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Помимо этого Пенсионный фонд принял 482 тысяч заявок на обучение детей и 3,7 тысячи заявок на перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы.

В прошлом году, как отмечается в сообщении, к трем основным направлениям расходования материнского капитала добавилось еще одно — социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. На сегодня по этому направлению принято 115 заявлений.

Полностью распорядились средствами материнского капитала 58 процентов семей.

Материнский капитал начал предоставляться российским семьям с 1 января 2007 года. Его размер в 2017 году составляет 453 026 рублей. Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, наличие которого предоставляет право на сертификат, (второй, третий или последующие) родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

