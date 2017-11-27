Ракетную базу времен холодной войны сдали в аренду туристам

Семья американцев переделала бывшую ракетную базу и сдает ее в аренду за 133 доллара (7,8 тысячи рублей) в сутки. Об этом сообщает The Sun.

Ракетная база времен холодной войны занимает 133,5 квадратных метра земли в 24 километрах от города Топики (штат Канзас, США) и обозначается на популярном ресурсе по аренде недвижимости Airbnb как уникальное место для отдыха.

Мэтью Фалкерсон и его жена Анна Лей владеют бункером с 1994 года.

Объект находится полностью под землей и занимает более 1,6 тысячи квадратных метров. На его территории находится ванна с гидромассажем, множество мест для отдыха, пусковая ракетная панель.

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Хозяева недвижимости говорят, что туристы любят прогуливаться по необычному объекту и интересуются его историей. Бункер пользуется популярностью у пользователей Airbnb, путешествующих по США.

На территории вокруг бывшей ракетной базы есть открытый пруд, а также природный заповедник, на котором можно увидеть пум, койотов, оленей и скунсов.

Сервис Airbnb — это площадка, на которой можно сдать и арендовать жилье у частных владельцев.