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Названы блюда предсмертного ужина Гитлера

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Адольф Гитлер
Адольф Гитлер

Историк Штефан Дитрих (Stefan Dietrich) расшифровал письма повара-диетолога Адольфа Гитлера Констанции Манциарли (Constanze Manziarly), в которых описывается рацион фюрера и рассказывается, что он ел перед смертью. Об этом сообщает издание Focus.

Манциарли проработала диетологом Гитлера около года. Вечером 30 апреля 1945 года Манциарли вызвали в фюрерский бункер и приказали приготовить глазунью и картофельное пюре. Тогда еще не было известно о самоубийстве Гитлера, и повар таким образом стала одним из первых людей, кто узнал о его смерти.

В своих письмах женщина рассказывала, что Гитлер постоянно ел пирожные и торты: «Большая часть моей работы заключалась в выпечке тортов, потому что Гитлер ел их в огромном количестве. Каждый день я много часов посвящала выпеканию, но к вечеру уже все заканчивалось».

Из записей Манциарли следует, что она стала поваром Гитлера случайно. Весной 1944 года он узнал, что его бывший диетолог «нечистокровный ариец», и начал искать замену. В это же время Гитлер познакомился с Манциарли: она работала на кухне в клинике и часто носила ему еду.

Дитрих уверен, что девушка была недовольна работой с фюрером, но отказаться от предложения стать личным поваром не могла — ее отправили бы под суд. Что стало с Манциарли после самоубийства Гитлера, неизвестно. По некоторым данным, в мае 1945 года ее убил советский солдат.

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