Нигериец представил самый дорогой в мире аксессуар для евреев

Самой дорогой в мире ермолкой назвали головной убор, украшенный 3500 кристаллами Swarovski., стоимостью 167 тысяч долларов. Об этом сообщает портал Forward.

Аксессуар создал дизайнер нигерийского происхождения Токс Дэниел (Toks Daniel), занимающийся изготовлением эксклюзивных украшений для знаменитостей. Работа над кипой заняла у него 14 дней.

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На ермолке изображена звезда Давида, по бокам она украшена орнаментом меандром. В центре звезды расположен бриллиант весом два карата.

В 2015 году израильский парикмахер Шалом Кореш (Shalom Koresh) создал кипу из человеческих волос. Он отмечал, что на создание головного убора его подвиг рост антисемитских настроений в Европе.

Правоверные еврейские мужчины традиционно носят кипу как знак уважения и почтения Бога. По данным ЕС, по состоянию на 2013 год каждый пятый иудей в Европе был вынужден избегать ношения кипы или других символов веры, опасаясь притеснений или нападений.