Блестки признали угрозой планете

Ученые призывают запретить блестки по всему миру. По словам экологов, маленькие клейкие блестки очень сильно загрязняют планету, особенно океаны. Об этом сообщил новостной портал Valley news live.

«Я считаю, что блестки должны запретить, потому что это микропластик», — заявила доктор Трисиа Фаррелли (Trisia Farrelly) из новозеландского Университета Мэсси.

Микропластик — это частицы пластика меньше пяти миллиметров в длину. Блестящие микрочастицы привлекают животных, которые едят эти опасные для них объекты. Исследование профессора морской биологии Ричарда Томпсона показало, что куски пластика были найдены в каждой третьей рыбе, пойманной в Великобритании, а значит, попадали и на столы к британцам.

«Я был крайне расстроен, когда моей дочке подарили гель для душа с блестками. Ведь это значит, что они попадут в канализацию, а значит, потенциально могут оказаться и в океане», — отметил морской биолог Ричард Томпсон, который придумал и ввел термин «микропластик» в 2004 году.

Ожидается, что Великобритания введет запрет на продукты с содержанием блесток в 2018 году. В большинстве детских садов страны запрет уже действует. В США только в семи штатах действует запрет на использование и продажу продуктов вроде скрабов для лица и гелей для душа с использованием микропластика.