Облепленные блестками женские ягодицы приобрели популярность в сети

В Instagram набирают популярность снимки, на которых изображены женские ягодицы, украшенные разнообразными блестками. Об этом пишет Mashable.
Отмечается, что создателем тренда стала Мия Кеннингтон (Mia Kennington), которая предположительно проживает в британском городе Брайтон. Также женщина являет частью группы художников The Gypsy Shrine («Цыганский храм»), которые создают свои произведения с использование блесток на различных фестивалях, рисуя на телах посетителей.
Кеннингтон публикует свои работы на странице в соцсети Instagram. За обновлениями в аккаунте девушки следят более двух тысяч человек.
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В августе 2016 года стало известно, что пользовательницы Instagram и Twitter запустили хештег #MermaidThighs (#БедраРусалки) и начали ставить его под фотографиями своих бедер.