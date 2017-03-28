Облепленные блестками женские ягодицы приобрели популярность в сети

В Instagram набирают популярность снимки, на которых изображены женские ягодицы, украшенные разнообразными блестками. Об этом пишет Mashable.

Отмечается, что создателем тренда стала Мия Кеннингтон (Mia Kennington), которая предположительно проживает в британском городе Брайтон. Также женщина являет частью группы художников The Gypsy Shrine («Цыганский храм»), которые создают свои произведения с использование блесток на различных фестивалях, рисуя на телах посетителей.

Getting sparkly at @beyondadventure !! 🌴✨ @sophiamoreno7 💥🍉 @thegypsyshrine 📸 @danielwatsonphoto A post shared by Mia Kennington (@thrillsoftomorrow) on Mar 14, 2017 at 3:05am PDT

🌈RAINBOW BOOTY🌈💥❤️💛💚💜All glitter by @thegypsyshrine ✨✨ The beauty @ndrixon 🕶 A post shared by Mia Kennington (@thrillsoftomorrow) on Mar 16, 2017 at 10:14am PDT

Кеннингтон публикует свои работы на странице в соцсети Instagram. За обновлениями в аккаунте девушки следят более двух тысяч человек.

🐬✨MERMAID GLITTER TAIL TUTORIAL ✨💖 Go over to @thegypsyshrine to see how to create this look for festivals this year!! 🐬💥Model @bby__yan 💫💫 A post shared by Mia Kennington (@thrillsoftomorrow) on Mar 21, 2017 at 1:18pm PDT

🐬✨MERMAID GLITTER TAIL TUTORIAL ✨💖 Go over to @thegypsyshrine to see how to create this look for festivals this year!! 🐬💥Model @bby__yan 💫💫 A post shared by Mia Kennington (@thrillsoftomorrow) on Mar 21, 2017 at 11:00am PDT

В августе 2016 года стало известно, что пользовательницы Instagram и Twitter запустили хештег #MermaidThighs (#БедраРусалки) и начали ставить его под фотографиями своих бедер.