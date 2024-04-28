Среда обитания
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11:09, 28 апреля 2024Среда обитания

Вычислен углеродный след от шашлыков

Рослесинфорг: на жарку шашлыка в майские праздники уйдет 140 вагонов угля

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

На жарку шашлыка во время майских праздников у россиян уйдет 140 вагонов угля, примерно 10 тысяч тонн. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Рослесинфорга.

В организации предупредили: пикники наносят вред природе, а жарка мяса оставляет за собой большой углеродный след.

Чем крупнее животное — тем он выше. Самый большой — у говядины — порядка 27 килограммов CO2 на килограмм мяса, курица выделяет куда меньше — 6,9 килограмма. Кроме того, при сжигании углей в мангале выбрасывается меньше углерода, чем при готовке на газовой плите. Для минимизации вреда окружающей среде эксперты советуют заменить мангалы на электрооборудование.

«Углеродный след приготовления еды на природе начинает складываться с поездки на машине до места и обратно», — предупреждают в Рослесинфорге. По мнению экспертов, приезжать на пикник лучше на электрокаре или пользоваться общественным транспортом. Также меньший урон экологии нанесут велосипед либо просто прогулка пешком.

Еще специалисты напомнили, что ни в коем случае нельзя оставлять после себя мусор. Пищевые отходы можно сжечь на костре, а стекло пластик и бумагу необходимо отсортировать, забрать с собой и выбросить в контейнеры для раздельного сбора отходов.

Ранее бразильские ученые раскрыли секрет безвредного для экологии мяса. Сократить губительные для климата выбросы с коровьих ферм можно за счет эвкалиптовых посадок рядом с пастбищами.

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      Виктория Клабукова
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