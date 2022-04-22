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Бразильцев призвали отказаться от мяса ради спасения планеты

Экоактивисты призвали бойкотировать крупнейшего поставщика мяса

Фото: Paulo Whitaker / Reuters

Экологические организации призвали бойкотировать крупнейшего бразильского поставщика мяса JBS, поскольку их производство вредит планете, передает Bloomberg.

Согласно оценкам Института сельскохозяйственной и торговой политики (IATP), выбросы вредных веществ в атмосферу на производствах JBS увеличились на 51 процент за последние пять лет, из-за увеличения количества забитых животных. JBS отвергла обвинения и подчеркнула, что в исследовании использована ошибочная методология. В компании добавили, что стремятся достичь нулевого уровня выбросов к 20240 году ради спасения планеты от последствий глобального потепления.

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Тем не менее, экоактивисты настаивают на бойкоте JBS. По мнению защитников окружающей среды, компания не учитывает вредные выбросы, которые генерируют фермы и фидлоты (площадки, где происходит зерновой откорм животных, чтобы их мясо приобрело мраморность, — прим. «Ленты.ру»), которые не принадлежат фирме напрямую, но входят в ее производственную цепочку. Кроме того, компания часто вырубает леса для размещения ферм. По данным IATP, неучтенные выбросы генерируют до 97 процентов углеродного следа компании.

В начале года некоммерческая организация World Resources Institute (WRI) выяснила, что информация об изменении климата в меню ресторанов может заставить людей отказаться от мясных блюд в пользу вегетарианских альтернатив. Исследователи добавили в меню десять разных сообщений о влиянии мяса на экологию и попросили респондентов выбрать между мясным блюдом и блюдом с заменителем мяса. Сообщения существенно повлияли на решение людей. Четверть участников эксперимента выбрали растительную альтернативу.
   
По прогнозам эксперта рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Андрея Зюзина, в ближайшие десятилетия россияне откажутся от мяса и перейдут на растительные альтернативы. Животное мясо продолжит пользоваться популярностью следующие 10-20 лет, однако затем вегетарианские аналоги станут привлекательнее для покупателей из-за более низкой цены.
 

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Платон Щукин
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