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11:01, 28 апреля 2024Россия

Телефон загорелся в руках у российского подростка

В Магадане у подростка в руках загорелся мобильный телефон

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Магадане у подростка в руках загорелся мобильный телефон. Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.

По данным портала, инцидент произошел в социально-реабилитационном центре для детей. Сообщается, что телефон сначала задымился, а после загорелся в полную силу. Издание опубликовало снимок, на котором изображен загоревшийся телефон. На кадре видно, что у гаджета полностью выгорел аккумулятор и обуглилась задняя панель.

При возгорании никто не пострадал, его удалось потушить еще до того, как на место приехали пожарные.

Ранее сообщалось, что в Череповце Вологодской области 29 школьников эвакуировали из-за загоревшегося на уроке телефона.

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      Марк Леонов
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