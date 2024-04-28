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11:02, 28 апреля 2024Россия

Песков заявил о нарастающей панике на Украине

Песков заявил, что среди ВСУ нарастает паника

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Среди Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарастает паника на фронте. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

«С украинской стороны на фронтах нарастает паника (...) Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать, важно не останавливаться и идти по пути выполнения [задач СВО]», — подчеркнул он, отвечая на вопрос журналисту.

Песков также заявил, что западные страны «будут тестировать Россию "на слабо", и главное это "слабо" не показывать».

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что обстановка на фронте сложная и имеет тенденцию к обострению. Помимо этого, он отметил специфику нанесения ударов ВС России по энергетическим объектам и пожаловался на недостаток ракет, боеприпасов и военной техники.

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      Варвара Кошечкина
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