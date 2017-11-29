Предложивший опохмелиться Медведеву пенсионер умер

Житель Томской области и многолетний сторонник КПРФ Виктор Смирнягин, который стал известен после того, как отправил свою надбавку к пенсии премьер-министру Дмитрию Медведеву, умер 28 ноября. Об этом сообщается на сайте регионального отделения КПРФ.

«28 ноября не стало Виктора Всеволодовича Смирнягина, человека необычайной судьбы, прожившего долгую и активную жизнь», — говорится в сообщении .

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В апреле 2017 года Смирнягин из поселка Белый Яр отправил российскому премьеру денежный перевод — 60 рублей. В письме Медведеву было написано: «Село — столице — похмелиться».

За перевод 60 рублей ему пришлось заплатить 133 рубля. Весной он призывал всех пенсионеров последовать его примеру, так как, по его словам, размер надбавки к пенсии ничтожен: «Может быть, хоть так они нас услышат. Услышат, ежели закидаем их этими копейками, о которых они орут и шумят не переставая. Постыдились бы».

Деньги до Медведева так и не дошли, причина — отказ получателя принять перевод. За возврат перевода от пенсионера потребовали заплатить еще 133 рубля, однако он отказался.

Смирнягин родился в 1940 году в селе Паклино Баевского района Алтайского края. В 1958 году, после окончания школы, начал работать газолектросварщиком на заводе. В 1962 году переехал с семьей в Белый Яр Верхнекетского района Томской области.