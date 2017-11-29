В России допустили запрет катания на опасных склонах

Туристы массово гибнут на горнолыжных курортах Северного Кавказа из-за несоблюдения правил безопасности, сказал представитель северокавказского отряда МЧС Александр Ципковский. Об этом сообщает ТАСС.

«Законодательно мы несколько лет пытаемся закрепить правило, что надо обязательно регистрироваться на маршрутах и руководитель группы должен нести ответственность. Сейчас этой практики нет. Приехал и пошел, куда захотел. Два варианта: законодательно запретить [катание на запрещенных склонах], а второе — донести до самих отдыхающих степень ответственности», — пояснил Ципковский.

В марте в результате схода лавины на Чегете погибли семь горнолыжников, которые совершали спуск по закрытому склону, непригодному для катания, добавляет ТАСС.