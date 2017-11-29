Американской экономике напророчили быструю боль

Слишком долгий период роста большинства экономических показателей в США рано или поздно приведет к резкому обвалу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад одного из крупнейших инвестбанков в мире Goldman Sachs.

Аналитики отмечают, что такой рост наблюдался ранее только в «бурные 20-е и в золотые 50-е годы» XX века. «Редко случается, когда растет все: акции, облигации, кредитная активность. Рано или поздно все хорошее когда-нибудь заканчивается, и будет обвал в конце концов», — говорится в докладе инвестбанка.

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Эксперты Goldman Sachs полагают, что торможение бурного роста начнется с центральных банков ведущих стран, которые сокращают программы количественного смягчения и стараются переводить премиальных инвесторов на длинные облигации. Тем не менее они не исключают и более резкого сценария, который предполагают «быструю боль» — когда большинство активов резко рухнут в цене из-за нескольких триггеров.

Скорость падения, по мнению аналитиков Goldman Sachs, будет зависеть от совокупности факторов: негативные последствия шокового роста или те же последствия плюс инфляция. В качестве косвенного подтверждения своего прогноза Goldman Sachs приводит инвестиционный портфель, который на 60 процентов состоит из акций компаний индекса S&P500 и на 40 процентов из 10-летних казначейских облигаций США.

Чистая доходность (с учетом инфляции) по такому портфелю составляет 7,1 процента годовых, что на 2,3 процентных пункта выше среднего значения за весь XX век. Похожие показатели были до кризиса доткомов в нулевые (dot-com bubble) и мирового финансового кризиса 2007-2008 годов. Низкая инфляция же, которая наблюдалась на протяжении последних лет, напоминает ситуацию 20-х и 50-х, когда экономика бурно росла, после чего переходила в рецессию.