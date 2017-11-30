Забавлявшиеся стрельбой по машинам сибиряки попали в колонию за двойное убийство

Суд вынес приговор двоим жителям Иркутской области, убившим мужчину и женщину во время стрельбы по машинам на автодороге «Вилюй» в 2015 году. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщила пресс-служба СК.

Мужчины, 28 и 29 лет, осуждены на 14 и 23 года заключения в колонии строгого режима. Их признали виновными по целому ряду преступлений: хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, покушение на угон, разбой, убийство, умышленное повреждение чужого имущества.

По данным СК, 4 декабря 2015 года подсудимые выпивали у одного из них на даче. Во время застолья они решили пострелять по проезжавшим на участке трассы между Усть-Кутом и поселком Янталь машинам. Об этом сообщил на допросе один из обвиняемых, запись которого опубликовала «Медиазона».

Собутыльники украли на одной из дач гладкоствольное охотничье ружья и боеприпасы. В результате стрельбы они убили мужчину и женщину, следовавших в город Киренск на личном автомобиле Toyota Hiace. От обстрела машина перевернулась, находившиеся внутри нее люди скончались на месте от ранений головы и шеи. Также в ходе инцидента повреждения получили еще два автомобиля, водителям которых удалось убежать с места происшествия. Подозреваемые были задержаны в кратчайшие сроки.