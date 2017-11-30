Американец отрезал ножницами соски своей беременной бывшей и сел в тюрьму

Американский суд приговорил к 45 годам тюрьмы жителя штата Южная Дакота, который отрезал своей беременной бывшей девушке соски ножницами. Об этом сообщает Argus Leader.

Как удалось выяснить следователям, Тони Лэдбеттер в октябре 2016 года попросил свою уже бывшую подругу поговорить об отношениях. Та согласилась и пустила его в дом. Разговор быстро закончился конфликтом. Тогда мужчина повалил женщину, беременную его ребенком, на пол, придушил и засунул полотенце ей в рот. Девушка потеряла сознание. Лэдбеттер сел на нее сверху и отрезал ножницами один сосок. Она очнулась, но мужчину это не остановило: он отрезал и другой.

Лэдбеттер пошел на сделку со следствием: он во всем сознался и все рассказал. Взамен прокуроры обещали просить для него не более 30 лет заключения. Судья, однако, решил дать ему максимально возможное наказание.