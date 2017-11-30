Четверо убийц расправились с замдиректора НИИ после корпоратива и получили сроки

Суд в Московской области вынес приговор четырем мужчинам за убийство заместителя директора НИИ прикладной химии в Сергиевом Посаде. Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета (СК) России, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 30 ноября.

Руслану Гусейнову, Ниямеддину Гусейнову, Зульфугару Рзаеву и Дашкыну Махмудову назначено от 4,5 до 15 лет лишения свободы.

Было установлено, что в ночь на 27 декабря 2013 года потерпевший возвращался с корпоратива. Проводив коллегу, проживающую по соседству, он направился в сторону своего дома. В этот момент к мужчине подошел Гусейнов, несколько раз выстрелил в него и забрал у него 200 тысяч рублей. От ранения в брюшную полость и грудную клетку потерпевший скончался до прибытия скорой помощи.

Преступный квартет был задержан в марте 2014 года в Москве. В их автомашине полиция изъяла пистолет-пулемет, травматическое оружие, переделанное в огнестрельное, патроны, шапки-маски.

Как отмечает РИА Новости, погибший 54-летний Евгений Иванов курировал в НИИ собственную безопасность.

Научное учреждение входит в состав госкорпорации «Ростех» и занимается научной и конструкторской деятельностью в сфере военной и гражданской пиротехники. В НИИ была разработана система оружия нелетального действия «Оса», предназначенная для активной самообороны. Также в институте была создана светозвуковая граната «Пламя», которую используют при проведении спецопераций.