Центробанк объяснил отказ от купюр с Путиным

Банк России не будет печатать купюры с изображением президента Владимира Путина. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает РБК со ссылкой на письмо Центробанка.

«По сложившейся традиции на банкнотах Банка России не печатаются купюры с изображениями действующих политических и общественных деятелей», — ответили в ЦБ на предложение ассоциации предпринимателей «Аванти» выпустить банкноты с Путиным.

Материалы по теме Кровь, пот и слезы Самые красивые и необычные банкноты мира

В августе «Аванти» предложила регулятору напечатать ограниченный тираж купюр номиналом 10 тысяч рублей с портретом президента, отмечает агентство. В ассоциации считают, что введение подобной банкноты консолидирует российское общество и поднимет у граждан «уровень культуры обращения с денежными средствами».

Во многих странах заслуги глав государств закреплены в конституциях. Например, президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и Таджикистана Эмомали Рахмон имеют официальный статус лидеров наций, напомнили в «Аванти».

В июле портрет президента Сирии Башара Асада впервые появился на национальных банкнотах. ​Изображение действующего главы государства напечатано на купюре номиналом в 2 тысячи фунтов.

В конце 2016 года Нацбанк Казахстана выпустил банкноту изображением президента страны Нурсултана Назарбаева. Памятная купюра достоинством 10 тысяч тенге была посвящена 25-летию независимости Казахстана и выпущена в обращение ко дню первого президента — к 1 декабря.