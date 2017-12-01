Полицейский в США выстрелил в напарника из электрошокера

В американском штате Огайо полицейский случайно применил электрошокер против своего напарника. Видео публикует Police One. Патрульные остановили машину, в которой находился подозреваемый в совершении насильственного преступления по имени Кристофер МакКлинтон. Стражи порядка потребовали от него предъявить документы и выйти из автомобиля. МакКлинтон отказался подчиняться, после чего патрульные силой вытащили подозреваемого на проезжую часть. Пытаясь обездвижить вероятного преступника, один из полицейский применил стреляющий электрошокер и угодил в своего напарника. Он был доставлен в больницу, его жизнь вне опасности. МакКлинтону предъявлены несколько обвинений, включая сопротивление сотрудникам полиции.