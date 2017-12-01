Наглотавшегося таблеток вора подвело сидение унитаза

Сидение унитаза помогло американским полицейским найти преступника. Об этом сообщает издание New York Post.

В полицию обратился мужчина из города Траверс-сити в Мичигане, который живет в своем доме один. В минувшую субботу он заметил, что в обстановке дома будто бы что-то изменилось. Его подозрения подтвердило сидение унитаза. Оно было опущено, в то время как он обычно держит его поднятым.

Шериф Джефф О’Брайан (Jeff O’Brien) заявил, что в гараже у бдительного американца нашли 26-летнего мужчину. Он был без сознания от передозировки рецептурными лекарствами, которые он достал из домашней аптечки. Хозяин дома и незваный гость не знакомы друг с другом. Злоумышленник предстанет перед судом за незаконное проникновение на территорию чужой частной собственности.

24 ноября сообщалось о навязчивом поклоннике, который проник к жительнице Великобритании через окно в туалете. Он избил свою старую знакомую до полусмерти за то, что она не хотела выходить за него замуж. И жертва, и преступник были родом из Албании.