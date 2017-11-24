Избившего знакомую до полусмерти сталкера покарали

Навязчивого поклонника, проникшего к женщине в квартиру через окно в туалете и избившего ее до полусмерти, приговорили в Великобритании к тюремному заключению. Об этом сообщает издание Metro.

Преступник — 49-летний Фатмир Стафасани (Fatmir Stafasani) — проник в дом к знакомой Блерте Сулаж (Blerta Sulaj) в марте. Чтобы забраться в лондонскую квартиру своей жертвы, расположенную на последнем этаже, он использовал альпинистское оборудование.

Мужчина подстерег женщину, а затем избил ломом, пырнул ножом и оставил умирать. Однако она смогла добраться до квартиры соседей и попросить о помощи. Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными переломами черепа, руки и пальцев, а также порезами. Она провела в коме девять дней и до сих пор до конца не оправилась от травм.

Как пишет The Sun, мужчина атаковал знакомую с криком «Это твой последний день!», когда она вернулась домой после шопинга. При этом на очной ставке девушка опознала Стафасани. Когда она его увидела, то закричала «Монстр!» и закрыла глаза руками.

По информации издания, нападавший и жертва родом из Албании и когда-то дружили. Однако, как утверждает женщина, Стафасани был буквально одержим ею, постоянно предлагал выйти за него замуж и угрожал убить, если она откажет. А в какой-то момент и вовсе начал думать, что они женаты.

Преступника приговорили к 18 годам тюрьмы. Во время судебного процесса он не произнес ни одного слова.