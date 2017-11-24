Из жизни
 
«Лента.ру» теперь в Telegram. Без спама и SMS. Подписывайтесь!→
Последние новости
Сирийцы потеряли поставленный из России танк
Уборщик отеля заработал на тайных любовниках
Отстраненный от Олимпиад российский лыжник похудел и отказался от Кубка мира
Показана эволюция самых сексуальных людей за последние 27 лет
Москвичам пообещали небольшое потепление и отсутствие снега  
Названа неожиданная польза физических упражнений
Комбат батальона «Призрак» рассказал о бое с украинцами на Светлодарской дуге

Избившего знакомую до полусмерти сталкера покарали

Перейти в «Мою Ленту»
Фатмир Стафасани
Фатмир Стафасани

Навязчивого поклонника, проникшего к женщине в квартиру через окно в туалете и избившего ее до полусмерти, приговорили в Великобритании к тюремному заключению. Об этом сообщает издание Metro.

Преступник — 49-летний Фатмир Стафасани (Fatmir Stafasani) — проник в дом к знакомой Блерте Сулаж (Blerta Sulaj) в марте. Чтобы забраться в лондонскую квартиру своей жертвы, расположенную на последнем этаже, он использовал альпинистское оборудование.

Мужчина подстерег женщину, а затем избил ломом, пырнул ножом и оставил умирать. Однако она смогла добраться до квартиры соседей и попросить о помощи. Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными переломами черепа, руки и пальцев, а также порезами. Она провела в коме девять дней и до сих пор до конца не оправилась от травм.

Как пишет The Sun, мужчина атаковал знакомую с криком «Это твой последний день!», когда она вернулась домой после шопинга. При этом на очной ставке девушка опознала Стафасани. Когда она его увидела, то закричала «Монстр!» и закрыла глаза руками.

По информации издания, нападавший и жертва родом из Албании и когда-то дружили. Однако, как утверждает женщина, Стафасани был буквально одержим ею, постоянно предлагал выйти за него замуж и угрожал убить, если она откажет. А в какой-то момент и вовсе начал думать, что они женаты.

Преступника приговорили к 18 годам тюрьмы. Во время судебного процесса он не произнес ни одного слова.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Stalker abseiled through woman’s skylight and tried to bludgeon her to death
OUT TO KILL Terrifying CCTV image of obsessed stalker clutching a crowbar after abseiling into victim’s flat and battering her after she spurned his love
Присяжные оправдали многолетнего преследователя Гвинет Пэлтроу
Индийские студентки отбились ремнем от навязчивых ухажеров
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0223 ноября

Сомнительное удовольствие

Библейский потоп, ужасные казни и другие забавы в самых странных парках мира
07:07Сегодня

Продавщица сразилась с бандитом на ножах

16:4723 ноября

Нападение циркового тигра на пенсионера сняли на видео

20:5023 ноября

Англичане прокатились по Европе на танке из универсала

Из жизни00:0919 ноября

«Не надо меня спасать»

Звездный путешественник нашел тайное племя головорезов, ввязался в войну и выжил
00:03Сегодня

Француз почти год ел испорченные продукты и видел галлюцинации

17:4923 ноября

Пенсионерка недосчиталась 400 долларов и вернулась ограбить банк

15:5123 ноября

Китаянка увидела невесту сына и покончила с собой

Из жизни00:0215 ноября

Во всем виноват буй

Она мечтала о круизе с секс-рабынями, но потерялась в море с боевой подругой
17:2023 ноября

Китайцу побрили глаз

12:5523 ноября

В «Спящей красавице» нашли пропаганду изнасилований

15:4323 ноября

Робот из аниме свел пару

Россия
«Я научу тебя дождю»
Кто учит российских инвалидов снимать большое кино
Дошел до Берлина
Школьник пожалел солдата вермахта, а его затравили всей Россией
«Для них история — игрушка с лозунгом "Вперед! На Берлин!"»
Почему школьник из Нового Уренгоя был прав, пожалев солдат вермахта
Восьмичасовой кутеж с путанами обошелся петербуржцу в 1,5 миллиона рублей
В России сократят число иностранцев
Из плоти и стали
Что мы не знаем о ветеранах Афгана и Чечни
Мать метнула нож в четырехлетнего сына в попытке успокоить его
Все материалы
Мир
Сулейман КеримовЛазурно: российского миллиардера задержали в Ницце
Сулеймана Керимова подозревают в отмывании миллионов евро
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
Саудовский принц нашел нового Гитлера на Ближнем Востоке
Сирийцы потеряли поставленный из России танк
Судьба генерала: Ратко Младич умрет в тюрьме
Он убивал мусульман тысячами и не щадил даже детей
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
В Праге осквернили памятник маршалу Коневу
Все материалы
Бывший СССР
Игорь ПлотницкийОтчалил: глава ЛНР сбежал в Россию
В Луганске стоят войска ДНР, Украина перешла в наступление
Комбат батальона «Призрак» рассказал о бое с украинцами на Светлодарской дуге
Пьяный школьник избил полицейского в Риге
Актер Зеленский обрушился с критикой на СБУ из-за сериала «Сваты»
Бегство Плотницкого в Москву связали с «Черной пятницей»
В сети появилось видео прилета главы ЛНР в Москву
Король Бельгии вспомнил ночевку на полу в киевской квартире
Все материалы
Экономика
Перегрелись
Почему Норвегия отказалась от нефтяных триллионов
Интернет с небес
Tele2 научилась превращать дождь в Wi-Fi
В «Ашане» обнаружили запретный сыр
Защиту Улюкаева обвинили в попытках создать бессмысленный PR-фон
Россияне пожаловались на свои зарплаты
Тинькофф Банк продолжит рекламироваться на ТВ еще два года
Россияне перешли с сигарет на махорку
Все материалы
Силовые структуры
Ничего себе поездочка
Почему москвичи все чаще становятся жертвами таксистов
Умар Джабраилов«Дальше буду жить красиво»
Сколько стоит пострелять у Кремля под кокаином, если вы Умар Джабраилов
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Силовики задержали привязавших гранату у двери главы столичного института
Перестрелку на заводе в Дагестане с двумя погибшими объяснили денежным спором
Дети дагестанской знати ввязались в перестрелку
Объявленный в розыск депутат задержан в Дагестане
Все материалы
Наука и техника
Додумались
Раскрыта настоящая причина чернобыльской катастрофы
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Абсолютное возмездие
Россия, США и Китай готовятся к третьей мировой войне
Найдено средство против облысения
Минобороны представило видео испытания новой противоракеты
ВКС испытали новую противоракету
Мощнейшее оружие Китая оказалось советской разработкой
Все материалы
Спорт
«Игоряна с сухаряном»
ЦСКА не оставил шансов «Бенфике», Акинфеев снял проклятие Лиги чемпионов
Надежда Карпова«У нас нет премий, как у мужиков»
Российская футболистка сбежала из Чертаново в Испанию и стала звездой
Африканский игрок «Спартака» посчитал нормальным давать взятки в России
Отстраненный от Олимпиад российский лыжник похудел и отказался от Кубка мира
Зарезавший человека за оскорбление любимого клуба фанат получил тюремный срок
Журналисты угостили несговорчивого Дзюбу пирожками
Дубль перуанского футболиста принес «Локомотиву» победу в матче Лиги Европы
Все материалы
Культура
Признак оперы
Как Дмитрий Хворостовский стал главным оперным певцом России
Дон баритон
Умер Дмитрий Хворостовский — самый прославленный российский оперный певец
Научная фантастика заставила читателей поглупеть
Ума Турман пообещала историю о домогательствах и пожелала Вайнштейну мучений
Семья Хворостовского попросила поклонников жертвовать деньги
Авторы «Рика и Морти» рассказали трогательную историю мистера Жопосранчика
«Происходящее — форма женского освобождения»
Йоаким Триер о мистической драме про лесбийскую любовь и Бога
Все материалы
Интернет и СМИ
Кошмар уже сегодня
Смертоносные угрозы будущего ближе, чем кажется
Резвая бабушка зачитала трек «Скрррра па па» вместе с чернокожим рэпером
Малые повзрослели
Почему состарившиеся школьники-миллионеры уходят с YouTube
Австралийка съела половину бургера и обнаружила в нем личинки
Загадка со спрятавшейся в ветках змеей поставила в тупик пользователей сети
Россияне массово попросились в гроб «Питер»
Овечкин заявил об открытии сайта «Команды Путина»
Все материалы
Ценности
Демон распродаж
Тест «Ленты.ру»: вы алкоголик или шопоголик?
Названы магазины с самыми высокими скидками в «Черную пятницу»
Названы лучшие косметические бренды для шопинга в «Черную пятницу»
Самую большую в мире яхту для рыбной ловли спустили на воду
Bell & Ross сделал модель для фанатов ретрокаров
«Грязное старье» американца продали за полтора миллиона долларов
Бейонсе предложила повесить ее на елку
Все материалы
Путешествия
Второй нос
Попробовать 108 вин за четыре дня и не умереть
Россияне полюбили жениться за границей
Ростуризм предупредил об угрозе терактов в ЕС и США в новогодние праздники
Польский хостел запретил вход евреям и приравнял их к ворам и предателям
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Японцев арестовали за секс в отеле
Составлена карта самых опасных мест для туристов
Все материалы
Из жизни
Сомнительное удовольствие
Библейский потоп, ужасные казни и другие забавы в самых странных парках мира
«Не надо меня спасать»
Звездный путешественник нашел тайное племя головорезов, ввязался в войну и выжил
«Девочку из России тут никто не ждет»
История сибирячки, перебравшейся в Нидерланды
Продавщица сразилась с бандитом на ножах
Избившего знакомую до полусмерти сталкера покарали
Нападение циркового тигра на пенсионера сняли на видео
Француз почти год ел испорченные продукты и видел галлюцинации
Все материалы
Муха не сидела!
Сколько стоят автомобильные «капсулы времени» спустя годы?
«Американец», который смог
Самые невероятные версии Chevrolet Corvette, от которых сносит крышу
Что. Вы. Наделали
Как мы потеряли идеальный Porsche и снова его нашли
Мистер Спок
Мы пощупали новейший Aston Martin Vantage и делимся первыми впечатлениями
В Bentley Bentayga добавили крепления для ружей
Представлен новый Infiniti QX50 с революционным мотором
Tesla «сжигает» деньги со скоростью 480 тысяч долларов в час
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
Это чисто Питер
Сколько стоят квартиры в воспетом Шнуром городе на Неве
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Московская пенсионерка пригрозила взорвать дом после ссоры с консьержкой
Квартирант убил хозяина жилья из-за требования прибраться
Названа сумма самого высокого налога на квартиру в Москве
Все материалы