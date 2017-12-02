Пьяный водитель врезался в группу подростков в Крыму

Водитель сбил группу подростков в Красноперекопском районе Крыма. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

ДТП произошло в селе Братское в 21:20 мск. Управлявший автомобилем ВАЗ-2106 водитель, предположительно в состоянии алкогольного опьянения врезался в пешеходов, в результате четыре человека в возрасте от 12 до 16 лет оказались в больнице с сотрясениями головного мозга и закрытыми черепно-мозговыми травмами. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Виновник ДТП задержан.

23 ноября водитель Владимир Бельский, который в Приозерске Ленинградской области наехал на ребенка, чтобы проучить его за стрельбу по машинам из игрушечного автомата, получил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.