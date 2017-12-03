Украинских военных заподозрили в отстреле сослуживцев

В результате перестрелок между подразделениями ВСУ в населенных пунктах Гладосово и Травневое под Горловкой с 22 ноября погибли 17 и были ранены 11 военнослужащих. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, пишет «Российская газета».

«Все потери украинские силовики несут исключительно из-за внутренних противоречий, и армия ДНР даже не пытается вмешиваться», — заявил Басурин.

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Как указал представитель ДНР, в занятых украинскими военными поселках между силовиками идут «разборки».

Поселки Травневое и Гладосово находятся в так называемой серой зоне и были заняты частями ВСУ в конце ноября. Как рассказал волонтер Юрий Мысягин, штурм двух населенных пунктов длился около семи часов.