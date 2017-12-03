Отец пнул упавшего на заснеженной улице ребенка

В киргизской столице Бишкеке мужчина пнул маленького мальчика в живот, когда тот упал на улице. Инцидент произошел в микрорайоне Улан-2, видео разместили в Telegram-канале OMKS.

«Вот идет снег, а этот мужик стоит и смотрит, как ребенок лежит на земле в такую холодную погоду. Не, ну это нормально вообще, а?» — говорит за кадром автор ролика. Затем мужчина пинает мальчика так, что тот отлетает в сторону. После он грубо хватает ребенка за руку и уводит, на что снимающий замечает, что «таких родителей надо не только наказывать».

Произошедшее вызвало бурную реакцию в соцсетях. Так, пользователи Facebook осудили действия мужчины, призвали разыскать и покарать его за жестокое обращение.

Как передает K-News, милиционеры нашли неизвестного. Он оказался родным отцом ребенка. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».