Питерская «собачница» протащила своего ребенка по полу и бросила в подъезде

Петербурженка проволокла своего маленького ребенка по полу подъезда, а после, уже подойдя к квартире, бросила его на плитку. Видеозапись инцидента с камер наблюдения публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, что после этого малыш убегает прочь в другую сторону от квартиры. Мать спокойно заходит внутрь. Лишь через некоторое время отец мальчика выходит в подъезд проверить, куда он делся.

По данным телеканала, на видео попала женщина, которая уже попадала в громкий скандал 6 сентября: ранее она пнула трехлетнюю девочку на детской площадке из-за сделанного ей замечания по поводу поведения ее собаки.

РЕН ТВ отмечает, что женщину задержали полицейские за инцидент с ребенком. Сообщается, что ранее жильцы дома уже шесть раз пытались возбудить уголовное дело в отношении буйной соседки, но всякий раз получали отказ и встречные иски.