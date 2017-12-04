Пермяков позвали обсуждать бюджет и отвергли все их предложения

Администрация города подвела итоги публичных слушаний по проекту бюджета Перми на 2018-2020 годы, в ходе которых отвергла все предложения приглашенных горожан, сообщает «Звезда».

По информации издания, в ходе слушаний жители Перми внесли 20 предложений по самым разным проблемам: от экологии до социального обеспечения. В частности, предлагалось увеличить финансирование на организацию доступной среды для людей с ограниченными возможностями, направить средства на развитие волонтерского движения, починить ливневую канализацию на одной из улиц, а также восстановить безлимитный льготный проездной за счет отмены индексации зарплат чиновников в 2018 году на 10 процентов.

Все предложения жителей города были отклонены. Чиновники объяснили отказ тем, что нет правовых актов, необходимых для реализации предложений граждан, поясняет издание.

Когда состоялись слушания, не уточняется. На официальном сайте администрации города указано, что бюджет Перми на 2018-2020 годы утвержден в первом чтении 21 ноября. В сообщении отмечается, что главный принцип проекта — «основные инвестиции — в человека»: «63 процента бюджета направлены на развитие социальной сферы Перми».