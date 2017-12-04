Умерла звезда Болливуда Капур

Индийский актер и режиссер Шаши Капур скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает The Independent в понедельник, 4 декабря.

Артист снялся в более чем сотне индийских фильмов, а также в нескольких картинах западных режиссеров. Шаши — представитель династии Капуров, члены которой заняты в индустрии Болливуда с момента его основания.

Капур снялся в таких лентах, как «В заключение», «Душители», «Коммандос», «Сэмми и Роузи ложатся в постель», «Великая сила любви», «Испепеляющая страсть», «Стена», «Бродяга» и «Сиддхартха». Он выступил режиссером фильма «Возвращение багдадского вора» (другое название — «Черный принц Аджуба»).

Шаши Капур Кадр: фильм «Прекрасная танцовщица»

В 2015 году Капур был удостоен высшей награды Индии в области кинематографа — премии имени Дадасахеба Фальке.