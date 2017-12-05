Игорь Чайка выразил уверенность в укреплении бизнес-связей с Приднестровьем

Сегодня, 5 декабря в Москве начался форум предпринимателей России и Приднестровья, который продлится два дня. Мероприятие проводится по инициативе Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Бизнес-посол организации в Республике Молдова и Приднестровье Игорь Чайка считает, что встреча «положит начало реализации большого числа бизнес-проектов, которые обсуждались ранее». Об этом сообщает «Интерфакс».



В сообщении отмечается, что делегацию Приднестровья, возглавляемую председателем правительства Александром Мартыновым, вошли представители торгово-промышленной палаты, минсельхоза и бизнеса республики. С российской стороны в мероприятии участвуют президент «Деловой России» Алексей Репик, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, представители Минэкономразвития, Минсельхоза, Ростуризма, ТПП РФ, Агентства стратегических инициатив, правительства Московской области и бизнес-сообщества России.



В ходе мероприятия планируется подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между «Деловой Россией», правительством и торгово-промышленной палатой Приднестровья, обсуждение вопросов инвестиционной привлекательности Приднестровья и перспектив дальнейшего сотрудничества.



«Сегодня в Приднестровье высок интерес к российским инвестициям», — отметил Игорь Чайка. «Представителями власти и бизнеса подготовлена серьезная основа для реализации совместных проектов. Эта работы уже приносит результаты —

в 2016 году Приднестровье экспортировало в нашу страну 7 процентов своих товаров, в нынешнем году этот показатель вырос в два раза», — резюмировал он. По его словам, в 2016 году Россия стала основным торговым партнером Приднестровья, заняв 34 процента по удельному весу в общем товарообороте республики.



По мнению Чайки, в последние годы власти Приднестровья многое сделали для улучшения инвестиционного климата — провели налоговую реформу, разработали дорожные карты развития, приняли законы минимизирующие риски инвесторов. Особенно перспективным он считает сотрудничество в области сельского хозяйства и легкой промышленности.



Нынешний бизнес-диалог — вторая встреча предпринимателей и представителей органов власти России и Приднестровья. В сентябре 2017 года по приглашению президента республики Вадима Красносельского возглавляемая Игорем Чайкой делегация посетила Приднестровье и приняла участие в форуме «Барьеры и трудности экспорта приднестровской продукции на рынок Российской Федерации». 6 декабря, приднестровская делегация будет знакомиться с работой предприятий Подмосковья.