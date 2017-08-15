Игорь Чайка вложится в новый проект LeRu

Игорь Чайка — сын генерального прокурора России — инвестирует в новый проект LeRu, ориентированный на китайских туристов. Проект станет приложением с функциями консьерж-службы, информационной поддержки, заказа билетов, выбора магазинов и ресторанов, вызова такси и так далее. Об этом сообщает РБК.

На первом этапе размер инвестиций в приложение составит около 20 миллионов рублей. Партнерами Чайки по проекту выступают бывший директор по партнерствам и новым проектам «СТС Медиа» Дмитрий Арцюх и занимавший ранее пост главного эксперта «Газпром медиа» Евгений Этин.

Китай является одним из ключевых направлений для развития большинства бизнесов Игоря Чайки. В частности, в мае, принадлежащая ему компания «Русский экспорт», договорилась об открытии на платформе Alibaba российского павильона. Договоренность об этом была достигнута в рамках проходящей в Шанхае крупнейшей в Азии Международной продовольственной выставке SIAL China 2017.

Как отмечал тогда представитель компании Alibaba Лян Нин, принимавший участие в переговорах по проекту, через эту платформу b2b товары будут поступать от китайских компаний, которые импортируют и торгуют российскими товарами, китайским компаниям-покупателям, дилерам, а затем уже попадать в розничные сети. «Мы создаем эту платформу для того, чтобы в Китае узнали о российских товарах и их особенностях», — подчеркнул он.

По словам Игоря Чайки, на данный момент компания уже открыла офисы в Шанхае и Москве, «взяли склады в Шанхае, наполнили полностью обе компании хорошими специалистами, как в России, так и в Китае, зарегистрировали торговую марку, получили все лицензии на торгово-операционную деятельность».

Компания «Леру» создана 11 августа 2017 года. В ней Игорю Чайке принадлежат 40 процентов акций, еще столько же у Арцюха и 20 процентов у Этина.