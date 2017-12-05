Израильский музей оказался огромной бетонной свастикой

Пользователи сети усмотрели свастику в схеме здания Тель-Авивского музея изобразительных искусств. На это обратили внимание в Telegram-канале «Николай Ставрогин — красивое и безобразное, куда ни глянь».

«Свастончик в Тель Авиве», — говорится в публикации. Пост сопровождается скриншотом Google-карт, на котором видно, что план бетонной постройки, если смотреть сверху, напоминает по форме исковерканную свастику.

Главное здание Тель-Авивского музея изобразительных искусств находится на бульваре Шауль Ха-Мелех. Оно построено по проекту архитекторов Дана Эйтана и Ицхака Яшара, которые за свой проект были удостоены премии Рихтера.

Свастика — крест с загнутыми под прямым углом концами («вращающийся» либо по часовой стрелке, либо против нее). В древности — распространенный графический символ движения, жизни, Солнца, света, благополучия. У многих народов мира изображался на предметах быта, одежде, монетах, вазах, при оформлении зданий. Встречается с VIII тысячелетия до нашей эры.

В XX веке свастика стала символом нацизма и гитлеровской Германии, в Европе и Америке ассоциируется с гитлеровским режимом и нацистской идеологией.

В ноябре сообщалось, что украинские ювелиры выпустили бриллиантовую свастику за 100 тысяч рублей.