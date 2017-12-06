Власти Подмосковья рассказали о развитии пассажирских перевозок

Более 60 новых электропоездов планируют закупить в Подмосковье до 2020 года в рамках развития пассажирского пригородного сообщения на железнодорожном транспорте, сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 6 декабря.

«На сегодняшний день 14 новых поездов уже вышли на маршруты Подмосковья, до конца 2017 года планируется закупить еще десять электричек», — сказала Кротова.

По ее словам, в регионе также планируются ремонт платформ, строительство и реконструкция пандусов для маломобильных граждан.

27 октября губернатор Андрей Воробьев вручил награды лучшим работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта. В частности, глава региона вручил знак «За заслуги перед Московской областью» III степени, знак преподобного Сергия Радонежского, почетное звание «Заслуженный работник транспорта», а также грамоту и благодарность губернатора. Всего награды получили 17 человек.

В тот же день Воробьев передал 11 муниципалитетам Подмосковья ключи от новых 100 пассажирских автобусов. Всего в распоряжение муниципалитетов планируется передать 1,7 тысячи автобусов.

Для решения задачи развития пассажирского пригородного сообщения на железнодорожном транспорте совместно с правительством Москвы в 2015 году были заключены долгосрочные соглашения с перевозчиками — Центральной и Московско-Тверской пассажирскими пригородными компаниями, благодаря которым имеется возможность закупать новые пригородные электропоезда, сообщается на сайте mosreg.ru.