Глава Подмосковья и министр транспорта открыли участок ЦКАД в обход Звенигорода

Министр транспорта России Максим Соколов и губернатор Московской области Андрей Воробьев открыли движение на участке пятого пускового комплекса ЦКАД в обход Звенигорода. Об этом в пятницу, 10 ноября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Первая ласточка президентского проекта. До сих пор 40 тысяч автомобилей каждый день проходило через город. Это было нездорово, сегодня мы открываем современную развязку. Я очень надеюсь, что через год мы будем в том же составе здесь открывать всю трассу — 76 километров», — сказал Воробьев.

В свою очередь, министр транспорта отметил значимость этого события. «Те первые 3,5 километра, которые открываются сегодня — это современная дорога с высоким уровнем освещения, построенная по высоким стандартам. Эта дорога внесет свою лепту в повышение безопасности дорожного движения», — подчеркнул он. Соколов добавил, что правительство Мособласти показало высокий уровень работы.

Протяженность нового участка — более 3,6 километра, он включает в себя мост через реку Москву и две многоуровневые развязки, ранее весь транзитный поток шел через Звенигород. Протяженность всего пятого пускового комплекса ЦКАД составляет 76,44 километра.

В конце сентября министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков сообщил, что в Подмосковье до конца года откроют движение на автомобильной развязке в Лыткарине и на 19-м километре Можайского шоссе. Министр добавил, что всего в 2017 году в регионе будут запущены 19 новых дорожных объектов.

ЦКАД — кольцевая трасса, которая пройдет в 50 километрах от МКАД. Реализацию проекта планируется завершить к 2025 году.