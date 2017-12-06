Банк «Возрождение» стал лауреатом премии «Финансовый Олимп-2017», получив награду в номинации «Community Banking». Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Награждение лауреатов национальной премии в области бизнеса «Финансовый Олимп-2017» прошло в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Организаторы отметили успехи банка «Возрождение» в реализации бизнес-стратегии, которую отличает максимальное присутствие в социально-экономической жизни региона и особые доверительные отношения с клиентам.

«Стратегия community которой следует банк «Возрождение» с момента своего основания, проверена временем, эффективна и продолжает приносить нам успех, - сказал, получая награду член правления, руководитель блока «Корпоративный бизнес» банка «Возрождение» Евгений Павлов, — в ее основе лежит глубокая экспертиза бизнес процессов и активное участие в социально-экономической жизни региона, максимальная лояльность и гибкость в работе с клиентами, умение найти выход из любой, даже нестандартной ситуации». Именно поэтому, подчеркнул он, даже в условиях жесточайшей конкуренции, клиенты на протяжении многих лет демонстрируют верность банку. «Уверен, что ключевые ценности банка, его уникальные компетенции в работе с частными и корпоративными клиентами, станут хорошей основой для успешной работы банка в следующем году», — заключил он.

Банк «Возрождение» — персональный банк для корпоративных и частных клиентов. По данным Банка России, входит в ТОП-30 крупнейших частных российских банков. Банк имеет долгосрочные отношения, подкрепленные соглашениями о сотрудничестве с администрациями всех базовых регионов присутствия, такими как Московская, Волгоградская, Ростовская области, Ставропольский край и республика Карелия. В 2017 году банк стал лауреатом премии «Финансовая элита России» в номинации «Комьюнити Банк региона», а также был отмечен благодарностью губернатора Московской области А.Ю. Воробьева за вклад в развитие экономики региона.

Национальная премия «Финансовый Олимп» — одна из старейших российских профессиональных наград, которой ежегодно отмечаются наиболее успешные компании, работающие на финансовом рынке России. Процедура определения лидеров рынка проходит на основании рэнкингов, подготовленных рейтинговым агентством «Эксперт РА», а также при участии Экспертного совета премии. Совет формируется из числа руководителей профильных министерств, ведомств и федеральных служб, а также представителей законодательной и исполнительной власти, аудиторских и консалтинговых компаний.

