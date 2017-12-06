Экономика
 
Последние новости
Родченков выразил опасения за свою жизнь
Американские учителя рассказали о неумеющих читать школьниках
Apple получит самый большой «выигрыш» от налоговой реформы Трампа
В сети спасли уродливую занавеску с обнаженным рыжим мужчиной
Названы самые популярные у россиян хиты года
Путину представят список желающих вернуться в Россию беглых олигархов
Украинские силовики потеряли Саакашвили в палаточном лагере

Apple получит самый большой «выигрыш» от налоговой реформы Трампа

Перейти в «Мою Ленту»

Apple сэкономит 47 миллиардов долларов налогов в случае окончательного одобрения налоговой реформы США, пишет Financial Times (FT).

Как отмечает издание, таким образом компания станет крупнейшим бенефициаром законопроекта, который по инициативе республиканцев рассматривает Конгресс.

Налоговая реформа предполагает, что зарегистрированные в США корпорации вернут свои доходы из-за границы благодаря снижению налога на прибыль с 35 процентов до 20 процентов. При действующей ставке Apple пришлось бы заплатить 78,6 миллиарда долларов, авторы законопроекта ждут, что после его принятия компания выплатит в американский бюджет 31,4 миллиарда долларов.

Apple, пишет FT, как и многие другие крупнейшие американские компании, предпочитает хранить прибыль за рубежом, чтобы не платить с нее 35 процентов. По подсчетам рейтингового агентства Moody's, которые приводит издание, Apple хранит за границей 252 миллиарда долларов, это примерно пятая часть всех зарубежных накоплений американских компаний.

В декабре корпорация договорилась с властями Ирландии об условиях возврата в бюджет страны 13 миллиардов долларов, эту сумму от Apple потребовала возместить Еврокомиссия.

Регулятор по итогам расследования, которое началось в 2014 году, пришел к выводу, что Ирландия предоставила Apple неоправданные преимущества. Это, по мнению ЕК, позволило компании заплатить существенно меньше, чем другим фирмам. Налоговый режим в Ирландии мягче, чем в США, поэтому международные корпорации регистрируют прибыль в этой стране, а не в тех государствах, где получают ее.

Сенат США одобрил налоговую реформу 2 декабря. Reuters называло ее крупнейшим за последние 30 лет пересмотром правил в этой сфере.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Apple will see up to $47bn potential benefit from tax reform
Apple договорилась с Ирландией о 13 миллиардах долларов
Сенат США одобрил крупнейшую за 30 лет налоговую реформу
Еврокомиссия потребовала от Apple возместить 13 миллиардов евро налогов
Другие материалы рубрики
Экономика00:08 4 декабря

Свободное падение

Почему пора готовиться к новому глобальному кризису
09:54Сегодня

Путину представят список желающих вернуться в Россию беглых олигархов

12:52 5 декабря

Игорь Чайка выразил уверенность в укреплении бизнес-связей с Приднестровьем

07:19Сегодня

Биткоин обновил рекорд

Экономика

Всё и сразу

Уникальное решение от «Билайн» поможет малому и среднему бизнесу
21:32 5 декабря

Минтранс рассудит Шереметьево и ОрВД по ситуации с задержками рейсов

19:26 4 декабря

Дед Мороз остался верен шишкам

21:21 5 декабря

Новогодние подарки россиян оказались под угрозой из-за таможни

Экономика00:0722 ноября

Перегрелись

Почему Норвегия отказалась от нефтяных триллионов
19:40 5 декабря

Госдума ополчилась на магов

19:44 2 декабря

Названы регионы с наибольшими долгами по зарплате

19:15 5 декабря

Курс биткоина превысил 12 тысяч долларов

Россия
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
«Над нами навис перенаселенный Китай»
Кто убивает русскую деревню
Дуйте к нам
Россию спасет конопля. Так считают те, кто растит ее профессионально
Путин одобрил черные списки авиапассажиров
Московских онкологов заподозрили в поборах за бесплатное лечение
Глава Подмосковья отчитался Путину о состоянии свалки в Кучино
К рассказавшему о нарушениях на выборах президента школьнику пришла полиция
Все материалы
Мир
Фельдмаршал-смерть
Утопившего Йемен в крови диктатора убили его же союзники
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Американские учителя рассказали о неумеющих читать школьниках
Британские спецслужбы предотвратили покушение на премьер-министра
Тотальное счастье
Северная Корея отчаянно пытается выглядеть раем на земле
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
В Германии столкнулись пассажирский и грузовой поезда
Все материалы
Бывший СССР
Крыша едет: в Киеве задержали Михаила Саакашвили
Политика обвиняют в работе на Кремль, его сторонники дерутся с полицией
Сторонники Саакашвили сломали дверь микроавтобуса и освободили политика
Аваков призвал Саакашвили сдаться
Решившего не прыгать с крыши Саакашвили назвали трусом
Казахстанского штурмовика «Правого сектора» ликвидировали в Донбассе
Вошла во вкус
Она любит роскошь, критикует Россию и учит латышей жизни
Башню снесло
Украинские танкисты грозятся намотать ополченцев на гусеницы
Все материалы
Экономика
Свободное падение
Почему пора готовиться к новому глобальному кризису
Путину представят список желающих вернуться в Россию беглых олигархов
Биткоин обновил рекорд
Минтранс рассудит Шереметьево и ОрВД по ситуации с задержками рейсов
Новогодние подарки россиян оказались под угрозой из-за таможни
Госдума ополчилась на магов
Курс биткоина превысил 12 тысяч долларов
Все материалы
Силовые структуры
Последний причал
Мощь и гордость российского флота в 1990-е распилили на куски
Внеклассная работа
Почему российские школьники все чаще убивают ради денег
«Это были 90-е. Я просто жил по тем законам»
Эксклюзивный монолог «новосибирского маньяка». Его обвиняют в убийстве 19 женщин
Россиянин с пистолетом заставил голландца купить ему пиво и сигареты
Лидера «банды амазонок» из Ростовской области посадили на 21 год
Интерпол займется розыском обвиняемого в убийствах Тельмана Исмаилова
Мажорка на Gelandewagen преградила путь пешеходам на набережной у «Москва-Сити»
Все материалы
Наука и техника
Психическая чистка
Чем закончились попытки нацистов вывести сверхчеловека
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Пуск ракеты «Союз-2.1б»«Вы подарили всей стране праздник. Слава России!»
«Роскосмос» похоронил Восточный и российскую космонавтику
Назван главный фактор долголетия
Раскрыты неожиданные последствия занятий физкультурой
F-35 начал разваливаться в полете
Су-57 совершил первый полет с новым двигателем
Все материалы
Спорт
Докатились
Кто виноват в олимпийском позоре России
Глава оргкомитета ОИ-2014 назвал спорт жертвой политики
В пролете: Россию лишили Олимпиады
Мутко отстранили пожизненно, но спортсмены еще могут поехать в Корею
Родченков рассказал о спецпроекте российской допинг-программы
Родченков выразил опасения за свою жизнь
Россию изгнали из МОК и обязали заплатить
МОК наказал Мутко
Все материалы
Культура
Ее тело — ее дело
Спайк Ли дебютировал на телеэкранах с сериалом о пансексуальной черной художнице
Девственная Россия
Кавказские девушки и извержения вулканов в объективе одного из лучших фотографов
Что смотреть зимой
Труп Сталина, последние джедаи и цирк уродов: 20 главных кинопремьер сезона
Названы самые популярные у россиян хиты года
Умер звезда рока Джонни Холлидей
Появились детали инцидента с двумя певицами и секс-игрушкой
Экспертиза исключила употребление наркотиков погибшим фронтменом Linkin Park
Все материалы
Интернет и СМИ
Японистика всякая
Пытки током, удушье и караоке-мастурбация. Это не ад, а азиатское телевидение
Написавшему упадническое письмо Санте малышу предрекли будущее серийного убийцы
«Мой батя — тот еще весельчак»
Сын «пьяного бати» о водке, безумных выкрутасах и досуге русского человека
Испугавшаяся виртуальной реальности американка схватила собаку за зад
Удирающего по крыше от спецназа Саакашвили превратили в мем
В сети удивились румяному поросенку на шкафчике мальчика Мухаммада
В сети поломали голову над звуковой иллюзией прыгающей электровышки
Все материалы
Ценности
Игра в машинки
Миллионеры поторгуются за BMW Стива Джобса с редким телефоном
Решена судьба новой формы для олимпийской сборной
Названы самые продаваемые люксовые машины в России
Итальянцы сшили платье за тысячу евро из двух пакетов
Болгары связали огромный шарф на все тело
Россияне раскупили внедорожник Lamborghini Urus еще до его выпуска
В офисах Gucci прошли обыски
Все материалы
Путешествия
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Грибок и боль
Что угрожает туристам в съемных квартирах
Грузия подсадит туристов на марихуану
Туристы признались в любви к Марокко за его «качественный гашиш»
Курортный остров со страшным названием продадут за биткоины
Полиция задержала индийца со зловонными носками
Работник аэропорта отремонтировал самолет клейкой лентой
Все материалы
Из жизни
Olivia BudgenСила земли
Кто и зачем борется с раком сырыми овощами и кофейными клизмами
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
«Больше всего я боялась инфекций»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в Гану
Найдена новая «самая красивая девочка в мире»
Молодая мать приболела и умерла на следующий день
Доставщик поиздевался над посылкой на камеру
Парень выдавил прыщ грязным лезвием и обзавелся грибницей на лице
Все материалы
Давай жить вместе
Длительный тест Mazda CX-5: итоги, конкуренты и стоимость владения
Пять метров практичности
Все, что нужно знать о самом большом кроссовере Subaru
Странные автомобили для странных рекордов
Самый узкий в мире электрокар, скоростной туалет и другие
Американский герой
Все, что нужно знать про новый Jeep Wrangler прямо сейчас
Lexus показал первое изображение нового флагманского внедорожника
Арабы запустили в серию 900-сильный гиперкар
«Мерседес» арендовал и испортил чужую «Теслу»
Все материалы
«Надо сразу прощаться, ведь жизнь проходит»
Квартирный вопрос довел пенсионеров до развода
Вы сняли, вас сняли
Мир охватила эпидемия секс-скандалов из-за арендованных квартир
Панельная романтика
Помните ли вы здания из лучших советских фильмов: тест
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
В Набережных Челнах квартиру продали шесть раз вместе с пенсионеркой
Новую программу ипотеки для семей запустят в 2018 году
Жилой дом в Новой Зеландии подбросили на пустырь
Все материалы