Apple получит самый большой «выигрыш» от налоговой реформы Трампа

Apple сэкономит 47 миллиардов долларов налогов в случае окончательного одобрения налоговой реформы США, пишет Financial Times (FT).

Как отмечает издание, таким образом компания станет крупнейшим бенефициаром законопроекта, который по инициативе республиканцев рассматривает Конгресс.

Налоговая реформа предполагает, что зарегистрированные в США корпорации вернут свои доходы из-за границы благодаря снижению налога на прибыль с 35 процентов до 20 процентов. При действующей ставке Apple пришлось бы заплатить 78,6 миллиарда долларов, авторы законопроекта ждут, что после его принятия компания выплатит в американский бюджет 31,4 миллиарда долларов.

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Apple, пишет FT, как и многие другие крупнейшие американские компании, предпочитает хранить прибыль за рубежом, чтобы не платить с нее 35 процентов. По подсчетам рейтингового агентства Moody's, которые приводит издание, Apple хранит за границей 252 миллиарда долларов, это примерно пятая часть всех зарубежных накоплений американских компаний.

В декабре корпорация договорилась с властями Ирландии об условиях возврата в бюджет страны 13 миллиардов долларов, эту сумму от Apple потребовала возместить Еврокомиссия.

Регулятор по итогам расследования, которое началось в 2014 году, пришел к выводу, что Ирландия предоставила Apple неоправданные преимущества. Это, по мнению ЕК, позволило компании заплатить существенно меньше, чем другим фирмам. Налоговый режим в Ирландии мягче, чем в США, поэтому международные корпорации регистрируют прибыль в этой стране, а не в тех государствах, где получают ее.

Сенат США одобрил налоговую реформу 2 декабря. Reuters называло ее крупнейшим за последние 30 лет пересмотром правил в этой сфере.