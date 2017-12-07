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Выявлена неожиданная польза голодания

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Ученые Ньюкаслского университета выяснили, что низкокалорийная диета (лечебное голодание) способна излечить от диабета второго типа (инсулиннезависимый диабет). Статья специалистов опубликована в журнале The Lancet. Об этом сообщает издание Science Alert.

В исследовании приняли участие около 300 человек в возрасте 20-65 лет, у которых был диагностирован диабет в течение шести предыдущих лет. Для 149 человек ученые разработали строгую диету на 3-5 месяцев, состоящую из низкокалорийных коктейлей и супов. В день добровольцы потребляли не более 825-853 калорий. После этого периода добровольцы приняли участие в программе, которая сохраняла вес на новом уровне.

Результаты показали, что почти 90 процентов тех, кто сбросил 15 килограммов, излечились от диабета. Такого же эффекта добились 57 процентов людей, сбросивших 10-15 килограммов, и 34 процента избавившихся от 5-10 килограммов. В контрольной группе только у четырех процентов пациентов наблюдалась ремиссия.

При диабете второго типа снижается чувствительности тканей к действию инсулина. Он наиболее часто развивается у людей старше сорока лет и связан с ожирением.

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