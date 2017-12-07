Раскрыты барыши европейских барыг

Наркобизнес в Европе получил за год 24 миллиарда евро. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщает Deutsche Welle.

По данным полицейской службы ЕС, криминальные группировки тратят эти деньги на финансирование преступных действий, в частности терроризма.

6 декабря в Гааге Европол опубликовал официальный доклад, в котором признал наркобизнес крупнейшим нелегальным рынком в Европейском союзе. Отмечается, что более трети организованных преступных группировок в Европе задействованы в производстве и продаже запрещенных веществ. В наиболее крупных размерах в ЕС распространяются кокаин и марихуана.

Помимо этого, за последние годы произошли большие изменения в производстве синтетических наркотиков. Согласно данным Европола, за пять лет в Европе были обнаружены 620 новых психоактивных веществ.