В США предрекли уход «халифата» ИГ в онлайн

Поражение «Исламского государства» (запрещено в России) в Сирии и Ираке не повлияло на способность группировки устраивать террористические атаки. Об этом заявили представители американской разведки и военные советники в сенате, передает Reuters.

«К сожалению мы не видим, как потеря территории ИГ превращается в сокращение способности «вдохновлять» на атаки», — сказала директор разведки в Национальном контртеррористическом центре США Лора Шайо. По ее мнению, террористы смогут находить сторонников в разных странах благодаря социальным медиа в интернете.

«Это новый халифат — в киберпространстве», — заявил республиканец, предстатель комитата по нацбезопасности и государственным вопросам Рон Джонсон.

В среду, 6 декабря, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков ИГ.