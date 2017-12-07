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Власти Токио ополчились на туристов в костюмах персонажей Mario

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Люди в костюмах Марио, главного героя одноименной компьютерной игры, которые ездят по улицам Токио на гоночных картах, должны будут пристегиваться. Об этом пишет AFP.

Агентство отмечает, что в японской столице не запрещен картинг на автодорогах, но небольшие карты не оснащены ремнями безопасности, а от водителей не требуют носить защитные шлемы. Туристы и сами японцы водят эти автомобили, одевшись как Марио или другие персонажи игр Nintendo (в одной из версий игры Mario главный герой ездит на карте).

После нескольких несчастных случаев власти Токио приняли решение ужесточить правила вождения картов и требования к самим транспортным средствам. В частности, они должны быть не менее одного метра в высоту, чтобы их было видно на проезжей части из окон других автомобилей.

В начале 2017 года Nintendo подала в суд на сервис MariCar, который дает карты и костюмы персонажей Mario в аренду без разрешения компании.

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