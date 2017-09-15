В сети опешили от фотографии сосков Марио

В сети обратили внимание на снимки готовящейся к запуску игры Super Mario Odyssey с главным героем Марио. Юзеры опешили от того, что, судя по пляжному фото персонажа, у него есть соски.

Скриншоты были опубликованы в американском Twitter-аккаунте Nintendo. В комментариях пользователи наперебой начали обсуждать Марио без рубашки.

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 13 сентября 2017, 22:42

«Полагаю, у Марио все-таки есть соски», — написал работающий над одной из игр Minecraft писатель Эрик Страйп (Eric Stirpe).

Другие подметили, что это, вероятно, первое появление сосков Марио на публике. Некоторые вспомнили, что в других сериях персонаж был на порядок толще, и не «светил» грудью.

Многие фанаты игр оказались разочарованными тем, что с плеча Марио пропала татуировка, которую однажды показали создатели серии.

В начале сентября стало известно, что Nintendo лишила водопроводчика Марио работы. На японском сайте обновилась информация о персонаже, и, согласно ей, он безработный.