Косовские политики отметили оправдание стрельбой и снова попали под следствие

Полиция Косово начала расследование в отношении вице-премьера и министра по делам диаспоры Дардана Гаши. Политик открыл огонь на вечеринке, посвященной оправдательному приговору в отношении другого вице-премьера — Фатмира Лимая, подозревавшегося в коррупции, сообщает RTK.

Вместе с Гаши этому событию бурно порадовался бывший мэр одного из небольших городов Сами Люштаку, который летом этого года вышел на свободу после семи лет, проведенных в тюрьме по обвинению в военных преступлениях и убийствах сербов в 1998-1999 годах. Суд в Приштине вынес ему оправдательный приговор по кассационной жалобе адвокатов.

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Лимай в феврале 2014 года был обвинен в коррупции и нанесении ущерба косовскому бюджету на сумму 890 тысяч евро. Ранее он обвинялся в военных преступлениях в Косово в 1998–1999 годах, но был оправдан Международным трибуналом в Гааге и косовским судом.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Основное население — албанцы. Сербия считает Автономный край Косово и Метохию, как называется регион в конституции, частью своей территории. Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств не признают независимость Косово.