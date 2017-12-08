Первоклассник с подельниками обчистили дачу пенсионерки под Саратовом

В селе Октябрьский Городок Татищевского района (Саратовская область) трех школьников младших классов уличили в краже с дачи 57-летней пенсионерки. Об этом в пятницу, 8 декабря, в пресс-службе регионального управления МВД сообщили saratov.kp.ru. Как отмечается, потерпевшая сама заявила о краже в полицию.

«Женщина рассказала, что у нее пропали триммер и спальная раскладушка. По данному заявлению началась проверка и выяснилось, что действительно 4 декабря на ее дачу забрались трое школьников младших классов», — отметили в полиции.

Кражу совершили шестилетний ученик первого класса, восьмилетний ученик третьего класса и десятилетняя ученица четвертого класса. Их добычей также стали три пилы по дереву, шланг длиной 50 метров и мужские кроссовки. Сумма ущерба составила четыре тысячи рублей.

По российскому законодательству уголовная ответственность за кражи наступает с 14 лет.