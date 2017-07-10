Из «Детского мира» украли Lego на 258 тысяч рублей

Из магазина «Детский Мир» на проспекте Вернадского в Москве украли наборы конструкторов Lego. Общая стоимость похищенного оценивается в 258 тысяч рублей, сообщает агентство «Москва».

В полицию обратилась замдиректора магазина. Она рассказала, что пропажа товара была выявлена во время инвентаризации. По ее словам, товар похитили в промежутке с апреля по июнь этого года.

Полиция возбудила уголовное дело о краже по факту случившегося. Ведется поиск подозреваемых.

В апреле в немецкой Баварии поймали двух восьмилетних похитителей игрушек. За несколько дней они украли товаров на 220 евро. Дети проносили игрушки в туалет магазина, вынимали их из упаковки и прятали в рюкзаках. Когда мальчиков поймали, они притворились, что не знают немецкого языка.