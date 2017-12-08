Трансвестит облил пахучей жидкостью снимки обнаженных девочек на выставке

Неизвестный в женской одежде ворвался на выставку «Без смущения 2.0» американского фотохудожника Джока Стерджеса, которая проходит в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

Мужчина облил экспонаты жидкостью неустановленного состава, после чего его задержали сотрудники службы безопасности. По словам очевидцев, это была не моча, а какая-то пахучая «химия».

Фотовыставка Стерджеса вновь открылась после того, как эксперты признали полное отсутствие признаков преступлений против половой неприкосновенности детей и высокий художественный уровень работ. В обновленную экспозицию, помимо снимков, вошли выдержки из газет, фотографии и видеосюжеты, рассказывающие о скандале вокруг выставки.

Конфликт из-за работ Стерджеса разгорелся в конце сентября 2016 года. Внимание на выставку обратила блогер Елена Мироненко, опубликовавшая в LiveJournal несколько провокационных снимков фотографа с обнаженными подростками. В Центре фотографии подчеркивали, что эти работы не входили в экспозицию, однако выставку прозвали «педофилической» и закрыли после протестов и дебоша — активист облил фотографии желтой жидкостью.