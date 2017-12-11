На развалинах Чернобыльской АЭС нашли вертолет

Обломки вертолета ликвидаторов, упавшего 30 лет назад, нашли на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство по управлению зоной отчуждения.

Отмечается, что обнаруженные части вертолета Ми-8 — хвостовое оперение с обломанными элементами рулевого винта. Их нашли во время демонтажа послеаварийной легкой кровли машинного зала четвертого энергоблока, где произошел взрыв.

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Машина потерпела крушение 2 октября 1986 года, когда экипаж занимался обработкой крыши блоков второй очереди ЧАЭС. Пилоты не заметили трос высотного крана из-за отсутствия на нем сигнального оборудования. На борту были три человека — Владимир Воробьев, Александр Юнгкинд и Николай Ганжук. Все они погибли. В Чернобыле им установили памятник.

В агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили, что планируют достать обломки Ми-8, дезактивировать их и затем поместить в музей.

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв разрушил четвертый энергоблок, за этим последовал выброс радиоактивных веществ. В первые три месяца после аварии погибли порядка 30 человек. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Происшествие в Чернобыле считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.