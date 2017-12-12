На Украине решили судить работников за требование повысить зарплату

94 горняка шахты «Ингульская» Кировоградской области Украины получили повестки в суд за организацию забастовки, на которой они требовали повышения зарплаты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

Как сообщало агентство УНН 7 ноября, третья смена шахтеров, работавших всю ночь, отказалась подниматься на поверхность. Горняки, которые должны были сменить их, не смогли спуститься.

Как пояснил глава профкома шахты «Ингульская» Анатолий Кулинко, зарплата шахтеров составляет всего восемь тысяч гривен (около 17 тысяч рублей).

В начале декабря аналитический центр Texty.org.ua выяснил, что на Украине самая низкая средняя заработная плата в Европе и составляет 190 евро.

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