Бывший СССР
 
Все круги новостного ада. Подпишись на дьявольский Telegram «Ленты.ру»!→
Последние новости
Названа сумма вознаграждения за расстрел митингующих на Майдане
Саакашвили захотел стать премьер-министром Украины
В США придумали способ оградить Европу от российского газа
На Украине решили судить работников за требование повысить зарплату
Трамп объявил США победителями ИГ
В сети высмеяли статую Марадоны
В Тверской области деревню продали вместе с жителями  

На Украине решили судить работников за требование повысить зарплату

Перейти в «Мою Ленту»

94 горняка шахты «Ингульская» Кировоградской области Украины получили повестки в суд за организацию забастовки, на которой они требовали повышения зарплаты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза шахтеров Украины Михаил Волынец.

Как сообщало агентство УНН 7 ноября, третья смена шахтеров, работавших всю ночь, отказалась подниматься на поверхность. Горняки, которые должны были сменить их, не смогли спуститься.

Как пояснил глава профкома шахты «Ингульская» Анатолий Кулинко, зарплата шахтеров составляет всего восемь тысяч гривен (около 17 тысяч рублей).

В начале декабря аналитический центр Texty.org.ua выяснил, что на Украине самая низкая средняя заработная плата в Европе и составляет 190 евро.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Шахтеры устроили акцию протеста в Кировоградской области
Определены самые бедные страны Европы
Борщ на Украине резко подорожал
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0411 декабря
Владимир Плахотнюк

Усатый против Дона

За что Россия открыла охоту на богатейшего политика Молдавии
15:40Сегодня

Порошенко сравнил украинских «киборгов» со спартанцами

21:42Сегодня

Названа сумма вознаграждения за расстрел митингующих на Майдане

17:51Сегодня

В Киеве поймали оружейного барона

Бывший СССР00:03 9 декабря

«С ядерной кнопкой все будет в порядке»

Кто поставил жирную точку в истории СССР
17:26Сегодня

Саакашвили заподозрили в употреблении наркотиков перед судом

12:05Сегодня

Украинец захотел познакомить россиян с идеями Гитлера и попался

14:2511 декабря

Саакашвили в суде назвал себя пленником олигархов и спел гимн Украины

Бывший СССР16:0020 ноября

Мертвые души

Какую цель преследует Киев, когда не замечает проблемы внутренних переселенцев
13:43Сегодня

Подсчитаны жертвы конфликта в Донбассе

23:4911 декабря

Яценюк рассказал об устном приказе Турчинова применять оружие в Крыму

00:4211 декабря

Выяснена причина «облысения» новогодней елки в Киеве

Россия
«Если тебе не на работу — пей»
Почему русские рабочие не могут жить счастливо
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Борис Ельцин«Это было время, когда делились огромные богатства»
Чем запомнился россиянам первый президентский срок Бориса Ельцина
Чиновники наказали учителя за речь пожалевшего солдат вермахта школьника
Россию обязали выплатить 99 тысяч евро пострадавшим от пыток в полиции
Кремль прояснил отношение Путина к нейтральному статусу россиян на Олимпиаде
Красноярский полицейский поправлял воспоминания свидетеля ударами в голову
Все материалы
Мир
Они ушли
Русские покидают Сирию. Там остаются тысячи террористов, а войне не видно конца
«Этим проклятым американцам мы еще покажем!»
Афганцы полюбили русских и возненавидели США
В США придумали способ оградить Европу от российского газа
Всех российских дипломатов эвакуировали из Йемена
Кровавый конвейер
На Гаити круглый год режут и свежуют скот
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Палестинское движение ХАМАС объявило третью интифаду Израилю
Все материалы
Бывший СССР
Владимир ПлахотнюкУсатый против Дона
За что Россия открыла охоту на богатейшего политика Молдавии
На Украине решили судить работников за требование повысить зарплату
Названа сумма вознаграждения за расстрел митингующих на Майдане
В Киеве поймали оружейного барона
Саакашвили заподозрили в употреблении наркотиков перед судом
Украинец захотел познакомить россиян с идеями Гитлера и попался
Подсчитаны жертвы конфликта в Донбассе
Все материалы
Экономика
Дональд ТрампСвоих не бросаем
План Трампа: спасти богатых и сэкономить на бедных
Домашние заготовки
Почему российской строительной сфере не обойтись без отечественных алюминиевых панелей
Выплюнь бяку
Личинки, тараканы и ДНК человека — на что можно нарваться в батоне колбасы
Идеи депутатов взвинтят цены на пиво
Задержана банда разорявших банки топ-менеджеров
В крымском банке ВВБ ввели временную администрацию
Путин отложит повышение налогов до выборов
Все материалы
Силовые структуры
Судьба офицера
Полицейский убил коллегу, покончил с собой и оставил сиротами троих детей
«Закроют меня — другие продолжат»
Бывший полицейский разоблачал коллег и теперь рискует сесть
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Москвич расправился с 12 фазанами в парке Горького и попал в колонию
Юных любовников отправили за решетку за попытку убить родителей
Полицейского заподозрили в изнасиловании девочек из неблагополучных семей
ФСБ показала задержание подозреваемых в подготовке новогодних терактов
Все материалы
Наука и техника
Проект наземной мобильной версии электромагнитной пушкиИ так сойдет
Америка прекратила разработку сдерживающего Россию оружия
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Гены решают
Почему мужчины рождаются геями
Найдена новая опасность микроволновок
НАСА прекратило покупку мест на российских «Союзах»
Раскрыты подробности новой части Battlefield
Недра Большого красного пятна Юпитера показали на видео
Все материалы
Спорт
Антон ШипулинПогнали: Россия поедет на Олимпиаду
Спортсмены выступят под нейтральным флагом, но есть и другой вариант
И так дома посидят
Российскую сборную пугают дисквалификацией. Но доказательств пока нет
Россияне смогут пройти с национальным флагом на ОИ-2018
В сети высмеяли статую Марадоны
Безногий Писториус травмировался во время драки в тюрьме
Мутко рассказал о ситуации с миллионными долгами РФС
В Олимпийском комитете России рассказали о принятом на себя ударе
Все материалы
Культура
Слишком много знали
Кто предсказал гибель «Титаника», теракт 11 сентября и тоталитаризм
«Вся рок-н-ролльная Москва плотно сидела на кислоте»
«Наутилус Помпилиус», золото тещи и расширение сознания Ильи Кормильцева
«Некоторые из них педерасты»
Скандальный балет Серебренникова «Нуреев» собрал в Большом всю российскую элиту
Названы самые популярные в 2017 году российские знаменитости
Героизирующий батальон украинских радикалов фильм получил премию в России
В черный список сценариев вошли ленты о нацистах, секс-роботах и русских хакерах
В истории песни Sweet Dreams оказались замешаны наркотики
Все материалы
Интернет и СМИ
Не зашло: кавказцы заставили Comedy Woman извиниться
После шутки об ингушке-эскортнице они атаковали офис ТНТ
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Бузовой не снилось
Участники американского «Дома-2» заработали миллионы на сексе и чистке туалетов
«Эщкере» и «чевапчичи» стали мем-лидерами среди россиян
Первый канал отказался от «Бабьего бунта» и хайпа Бузовой
В скандале с Comedy Woman увидели национальный конфликт
Дуров обмолвился о своей ориентации
Все материалы
Ценности
С новым хайпом
Кроссовки-носки и кепки миллиардера: в 2017 году нам не запретили красиво жить
«Я послушная жена и нежная девочка»
Ксения Собчак боится мужа, Рамзана Кадырова и нитратов
Адриана Лима зареклась раздеваться без повода
Chanel выпустила «комиссарскую» фуражку с красной звездой
Мужчинам предложат выбрать крокодила для собственной куртки
В Москву завезли спортивные костюмы для невест
«Пакеты для бездомных» за тысячу долларов поступили в продажу
Все материалы
Путешествия
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Путь далек лежит
Как совершить путешествие без неприятных последствий
Грузия подсадит туристов на марихуану
Американка покурила в самолете и захотела всех убить
Пассажиров в уродливых свитерах пропустят в самолеты без очереди
Путин заявил о готовности открыть авиасообщение с Египтом
Египет по-русски попросил Путина вернуть российских туристов
Все материалы
Из жизни
«Французские мужчины ужасно боятся русских женщин»
История москвички, переехавшей в Париж
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
В туалет или в морг?
Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
Австралиец завещал свое тело полигону с разлагающимися непогребенными трупами
Университетский ресторан развязал войну тостов в соцсети
Австралийский школьник умер от больничной еды
Все материалы
Тест-драйв лучшей BMW M5
Знакомимся с первой полноприводной «эмкой» на серпантинах Португалии
Самые редкие версии BMW M5
Эксклюзивные M5 для пуристов, арабских шейхов и просто прогулок с ветерком
Невероятные стартапы, которые изменят жизнь водителей
Автомат по продаже машин, встроенный алкотестер и так далее
Самые необычные фары в истории
Головная оптика, от которой можно офонареть
«Один из самых желанных довоенных спорткаров» уйдет с молотка
Первый россиянин получил Bugatti Chiron за 240 миллионов рублей
Покупателям Audi за 400 тысяч долларов подарят планшет с картинками
Все материалы
«Меня не убили, просто развели»
Россиянка влюбилась по уши и лишилась жилья
Что-то встало за окном
Строения, вызывающие самые пошлые ассоциации
С собой не увезешь
Как живут российские олигархи за границей
Его ворсейшество
Бессмертные ковры возвращаются на стены российских квартир
В Тверской области деревню продали вместе с жителями
Британец написал камасутру для архитекторов
СМИ сообщили о гибели известного руфера
Все материалы