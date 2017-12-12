Кладбище столичных такси сняли с воздуха

Огромную стоянку, заполненную желтыми машинами такси, возле Открытого шоссе на северо-востоке Москвы сняли на видео с коптера. Ролик во вторник, 12 декабря, публикует Ruplty.tv.

«Вот куда такси приходят умирать!» — говорится в описании видео.

На портале stalkers.info стоянку назвали «кладбищем Яндекс.Такси». Некоторые машины пострадали в авариях, но большинство, по некоторым данным, находятся в хорошем состоянии, но проданы банку за долги.

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